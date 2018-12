SRFC: Grenier en remet une couche contre "ce journaliste malhonnête"

Clément Grenier a profité de la victoire de Rennes à Lyon (0-2) mercredi soir, lors de la 16e journée de Ligue 1, pour appuyer sa vérité à propos d'un article évoquant sa prétendue influence sur le départ de Sabri Lamouchi. "J'ai beaucoup aimé travailler avec lui, et je ne m'en cacherai jamais, a rappelé l'ancien Lyonnais sur Canal+. J'étais très déçu et en colère après son départ, il le sait. Mais je voulais rectifier la vérité, c'est trop important. Le président sait aussi qu'on a cet attachement en commun. Il est venu me chercher en vacances pour me faire signer à Rennes. Ce journaliste qui n'a pas eu le courage de signer est simplement malhonnête." Grenier dénonce plus précisément un article de Ouest-France.