Sans Balotelli, Nice se contente du nul

En élève studieux, Mario Balotelli a posté sur ses réseaux sociaux des vidéos de son entraînement du jour, seul, en compagnie d'un membre du staff azuréen. L'attaquant italien, jugé hors de forme, avait été écarté par son entraîneur, Patrick Vieira, qui l'invite à faire les efforts nécessaires pour retrouver une condition physique décente. "Super Mario" était-t-il devant sa télé, vendredi soir, pour regarder ce Toulouse-Nice ? Si oui, il aura assisté à un match nul assez tristounet (1-1), où les attaquants des Aiglons ont raté une énorme occasion de reprendre l'avantage en seconde période.

Dans un premier temps, les choix de Vieira avaient été payants puisque le trio offensif niçois a été impliqué sur l'ouverture du score, un trois contre deux où Myziane Maolida a oublié Allan Saint-Maximin pour décaler Bassem Srarfi sur la droite. Son ballon était bien trop long, mais l'attaquant tunisien a pu profiter de la passivité de la défense toulousaine et de Baptiste Reynet pour glisser le cuir entre les jambes du gardien du TFC (0-1, 29e). Mais en seconde période, après l'égalisation de Mathieu Dossevi (1-1, 54e), les trois attaquants niçois ont gâché une incroyable situation de contre (56e). Après avoir effacé Reynet, Saint-Maximin, seul face au but vide, n'a pas frappé, craignant le retour de Moubandjé. Il a servi en retrait Srarfi, qui a bien décalé Maolida. L'ancien Lyonnais a alors choisi de feinter la frappe pour éviter l'anticipation de Reynet, ce qui n'était pas mal vu, mais il a raté son contrôle... comme un symbole du joueur en manque de confiance qu'il est (8 matches, 0 but cette saison).

Mario a envie de retrouver son niveau Patrick Vieira

"C'est dommage (cette occasion, ndlr). Maintenant, je ne vais pas commencer à jeter la pierre sur mes collègues", a réagi Dante, qui n'avait hésité à recadrer publiquement Balotelli il y a quelques semaines, mais n'a pas souhaité cette fois-ci accabler son jeune attaquant. "C'est difficile de leur reprocher quelque chose, ils ont été collectifs, a pour sa part jugé Patrick Vieira sur Canal+ Sport. On manque de conviction, d'expérience. Ce sont des jeunes joueurs."

Dans la même situation, on aurait imaginé un Balotelli, même en marchant, catapulter le ballon dans les filets. Mais à sa charge, il est difficile de dire que l'absence du Balotelli qu'on a vu depuis le début de saison est un gros coup dur pour les Aiglons. Avec son n°9, Nice n'a pris que 3 points en 3 matches, avec 1 but marqué. Sans lui, le total s'élève à 8 points en 6 matches, et 6 buts marqués. En fait, c'est d'un Balotelli en forme dont le Gym a besoin. "Il sera avec nous pendant les prochaines semaines, a expliqué Vieira, qui pourra compter sur son attaquant, non retenu en équipe d’Italie, pendant la trêve internationale. On va faire beaucoup de travail individuel. Mario a envie de retrouver son niveau, on va tout faire pour. On a 15 jours avant le prochain match contre Marseille."