Sainté reprend des couleurs

Geoffroy-Guichard reste une forteresse imprenable. Après ses deux défaites à Lyon en championnat et à Nîmes en Coupe de la Ligue, Saint-Etienne a retrouvé le sourire dans son Chaudron en étrillant une équipe nantaise sans ambition (3-0), vendredi soir en ouverture de la 15e journée de Ligue 1. Même si tout s’est décanté dans les vingt dernières minutes, cette victoire est amplement méritée pour l’ASSE, qui aurait dû ouvrir le score plus tôt et pu alourdir la note avec un peu plus de réussite.

Dominateurs mais stériles en première période, les Verts ont bien digéré le remplacement de Romain Hamouma (40e), touché à la clavicule. Au contraire des Canaris qui ont, eux aussi, joué de malchance, avec les pertes de Ciprian Tatarusani (50e) et Abdul Majeed Waris (68e), mais ne s’en sont pas remis. C’est ainsi quelques minutes après la sortie de ce dernier que les joueurs de Jean-Louis Gasset ont ouvert le score, par l’intermédiaire d’un Robert Beric entré en jeu un peu plus tôt (1-0, 73e).

Le coaching astucieux de l’entraîneur stéphanois a donné un second souffle à la formation forézienne, à un moment de la rencontre où les Canaris, eux, commençaient à tirer la langue. Wahbi Khazri, d’un coup franc splendide (2-0, 83e), s’est du coup chargé de les plomber davantage avant que Timothée Kolodziejczak ne les plument pour de bon (3-0, 90e). Si l’arrivée de Vahid Halilhodzic sur le banc nantais avait eu un effet indéniable sur les résultats du FCN, la dynamique semble déjà s’inverser.