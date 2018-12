Rudi Garcia : "On est là, pas loin du podium"

"C’est ma faute, j’assume." Luiz Gustavo n'est pas du genre à se cacher, et n'a pas fui ses responsabilités, ce mardi en conférence de presse, au moment de commenter son but contre-son-camp rocambolesque inscrit jeudi dernier sur la pelouse de Francfort (4-0). "La bonne chose avec la Ligue Europa, c'est que ce soit terminé, a ajouté le milieu de terrain brésilien. On n'était pas au niveau de la saison dernière."

C'est un constat limpide pour le finaliste de l'édition précédente, sorti en phase de poules après seulement 4 matches. Mais il convient maintenant de se demander pourquoi l'OM, cette saison, n'arrive pas à enchaîner les performances de haut niveau. "C'est une très bonne question, explique Luiz Gustavo. On se demande tous comment améliorer notre régularité sur les matches. Dans cette situation, on doit rester tranquille, et continuer à travailler dur, avec la confiance de nos supporters."

Si on avait gagné contre Reims, on devrait lutter contre l'euphorie Rudi Garcia

Et maintenant, il faut gagner !

Alors que l'OM reste sur un triste mach nul contre Reims (0-0) au Vélodrome, le taulier du milieu de terrain phocéen appelle au calme, à l'union sacrée, mais aussi à l'autocritique. "Pourquoi ça ne marche pas aussi bien que la saison dernière ? On se le demande aussi. On fait tout pour que ça se passe bien, il faut continuer à travailler, seul le travail pourra changer cette situation, a répété l'international brésilien. La force de la saison dernière était l'équipe. Tout le monde doit réfléchir à ce qu'il peut faire de mieux pour aider l'Olympique de Marseille. On a un bon groupe, je le répète, et on a beaucoup de joueurs suffisamment intelligents pour avoir cette réflexion-là. Ce qu'il manque, c'est la stabilité. On doit être plus exigeant avec nous-mêmes, ce n'est pas une critique, au contraire." Car Luiz Gustavo se veut positif : "Je suis très optimiste, c'est mon caractère. (...) Quand tout le monde sera en confiance, on sera fort."

Son entraîneur, Rudi Garcia, est sensiblement du même avis. S'il reconnaît que son équipe "prend beaucoup de buts, c'est l'histoire de notre saison", le coach de l'OM estime que la qualité globale des productions n'a pas forcément baissé. "Si on regarde le match à Amiens (1-3), notre jeu a été huilé. Et contre Reims, on fait une première mi-temps de haute volée", plaide Garcia.

Et sur le plan des résultats, idem, tout n'est pas à jeter. "Si on parle de l'Europa League, oui, on a fait une campagne européenne assez catastrophique, reconnaît Garcia. Par contre, en Championnat, on est là, on n'est pas loin du podium. Ça pourrait être mieux. Mais il y a trois matches, on était à six points du podium. Si on avait gagné contre Reims, on devrait lutter contre l'euphorie parce qu'on serait sur le podium, à un point du deuxième. On vient de prendre sept points sur neuf (en Ligue 1, ndlr), on aurait aimé prendre neuf points sur neuf. Ce n’est pas parce qu’on n'a pas gagné contre Reims qu’il faut tomber dans le catastrophisme." Pas de panique, donc, même si se profile une semaine à deux déplacements (Nantes, Saint-Etienne) pour l'OM.