Rennes: Un ultimatum de 3 matches pour Lamouchi ?

Depuis le début de saison, le Stade Rennais n'a gagné que quatre matches toutes compétitions confondues, et pointe à seulement deux longueurs de la zone rouge en championnat. Inévitablement, la situation de Sabri Lamouchi sur le banc de touche est fragilisée.

Et selon les informations de L'Equipe, l'ancien international tricolore disposerait de trois rencontres pour redresser la situation, autrement dit jusqu'à la prochaine trêve internationale. A Caen samedi en Ligue 1, puis à Kiev en Ligue Europa et à domicile contre le FC Nantes le 11 novembre prochain, les Rouge et Noir devront présenter un meilleur visage. Dans le cas contraire...