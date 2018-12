Rennes: Stéphan savoure

Nommé entraîneur du Stade Rennais après le limogeage de Sabri Lamouchi, Julien Stéphan a démarré sa carrière en Ligue 1 par un succès de prestige à Lyon (0-2).

Le technicien breton a évidemment apprécié la performance de ses troupes mais avait déjà la tête au prochain match, samedi, face à Dijon. "Il y a de la satisfaction car il y a le résultat et le contenu. Il y a une qualité de match de haut niveau, a ainsi savouré le nouvel homme fort du SRFC. Il faut féliciter les joueurs pour la qualité de leur match et la débauche d’énergie, l’état d’esprit affiché. Il faut savourer et très vite se projeter sur le match de Dijon. Il faudra retrouver des ressources athlétiques car la débauche d’énergie était très forte."