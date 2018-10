Rennes n'y est plus du tout

Il y a quelque chose qui ne ne tourne pas rond du côté du Stade Rennais. Après son début de saison laborieux, la formation de Sabri Lamouchi a sombré cette semaine avec deux défaites au Roazhon Park. Les Rouge et Noir n’ont pas brillé face au Dynamo Kiev (1-2), jeudi en Ligue Europa, et ils ont été encore plus faibles lors de la venue de Reims (0-2), ce dimanche, dans le cadre d'une 11e journée qui les envoie à la 13e place du classement.

Ménagé face aux Ukrainiens trois jours auparavant, Hatem Ben Arfa avait une nouvelle occasion de se distinguer. Ce ne fut pas le cas face aux promus champenois. Malgré de la bonne volonté, le dribbleur de 31 ans a eu du mal à faire des différences, dans ses dribbles comme dans ses rares passes. Il a récolté les huées du public breton, dès la première période et surtout après une frappe complètement ratée à l’heure de jeu (67e), puis lors de son remplacement dans la foulée (70e).

En somme, avec son numéro 10 invisible, Rennes s’est rarement montré dangereux. Replacé en pointe, Ismaïla Sarr a été disponible dans la profondeur mais a manqué de précision dans sa conduite de balle. C'était facile pour les Rémois, qui ont fait preuve de réalisme en marquant au début de chaque période, grâce à Rémi Oudin, d’une frappe puissante (16e) et d’une tête sur un corner (53e). Ils basculent, eux, dans la première partie de tableau.