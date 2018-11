Rennes-Létang: "Laisser le staff travailler"

Vainqueurs 2-1 à Caen samedi soir, les Rennais, qui n’avaient remporté qu’une seule victoire lors de leurs sept dernières rencontres, restent 11es mais ont pris cinq points d’avance sur la zone rouge.

Après la rencontre, Olivier Létang a assuré que son entraîneur, Sabri Lamouchi, n’était pas menacé. "Je ne vais pas redire toutes les semaines la même chose, je l’avais dit à Sabri et au staff avant le match à Monaco, je l’ai redit après la défaite contre Reims. On a fait une fin de saison dernière fantastique, le début de saison de celle-ci est plus poussif et il y a de la déception chez tout le monde. Mais il y a une volonté de s’installer dans le temps et de laisser le staff travailler, a déclaré le président rennais, rapporte Ouest-France. J’étais intervenu après le match à Monaco en disant que pour moi, ce qui était important, c’était de travailler dans le temps, l’unité, la stabilité, malgré tout il y a des gens qui ne veulent pas que nous travaillions tranquillement, qui insinuent un certain nombre de choses, citent des noms. Je voulais vous transmettre ce message en disant qu’on avait beaucoup de tranquillité, moi en tant que président, l’actionnaire, nous souhaitons travailler dans la confiance et dans la stabilité. Nous sommes très contents du travail réalisé par le staff, on a un effectif de qualité et j’espère que nous allons pouvoir travailler plus tranquillement."