Rennes: Le coup de gueule de Da Silva

Dimanche noir pour le Stade Rennais. Trois jours après sa victoire en Ligue Europa à Jablonec (0-1), les Bretons ont en effet sombré à domicile face à Strasbourg (1-4). Et ce alors que les hommes de Sabri Lamouchi avaient ouvert le score dès la 10e minute grâce à Ismaila Sarr.

Interrogé à l’issue de la rencontre, Damien Silva n’a pas caché sa frustration. "Il s'agit clairement d'un non-match, perdre à domicile 4-1, c’est un très mauvais match. Le début de rencontre est pourtant bon, avec l’ouverture du score. Mais après, on se fait avoir sur des pertes de balle. On a lâché complètement le match... dès l’égalisation. Même à 2-1, le match n’est pas fini, on prend le 3e but et on prend un gros coup au moral. On n’a pas le droit de lâcher", a ainsi déploré l'ancien Caennais au micro de beIN SPORTS.