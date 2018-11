Equipes mal classées en Ligue 1, Rennes et Nantes n'ont pas réussi à se départager dimanche soir en Bretagne, lors de la 13e journée de L1 (1-1). Grenier a eu la balle de match sur penalty mais Tatarusanu a sorti le grand jeu (57e). Johansson (8e) et Sala (16e) avaient auparavant trouvé le chemin des filets. Rennais et Nantais demeurent ainsi respectivement 12e et 10e avec le même nombre de points au compteur (16).