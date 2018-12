Rennes: Ben Arfa peut mieux faire

Apparu en conférence de presse suite au limogeage de Sabri Lamouchi, Olivier Létang, le président du Stade Rennais, n’a pas manqué d’évoquer le début de saison d’Hatem Ben Arfa, la recrue phare de l’été.

Et sans pour autant accabler son joueur, le dirigeant breton n’a pas caché sa déception, reconnaissant espérer mieux de l’ancien Lyonnais. "On attend plus d'Hatem. Il a la qualité pour faire beaucoup plus. Le docteur était passé le voir la veille à son domicile (avant le match contre Strasbourg, NDLR). Il faudra poser la question au docteur", a-t-il confié en référence à son absence de dernière minute, dimanche, face à Strasbourg.