Reims: Un 3e maillot en hommage au Real Madrid

Pour fêter le 60e anniversaire de sa finale de la Coupe d’Europe des clubs champions 1959, le Stade Reims s’offre un maillot third aux couleurs du Real Madrid.

Stuttgart, un certain 3 juin 1959… En cette saison qui marque le 60ème anniversaire de la deuxième finale de @ChampionsLeague du #SDR, le club dédie son maillot "third" à son meilleur adversaire et éternel ami, le @realmadrid. Il sera étrenné à Rennes pour #SRFCSDR. #HalaMadrid pic.twitter.com/4UTR3Gyo4u — Stade de Reims (@StadeDeReims) October 26, 2018

Cette 3e tunique "reprend le blanc et le mauve iconiques" des Merengues, qui l’avaient emporté face aux Champenois sur le score de 2-0 avec un but d’Alfredo Di Stéfano et avec Raymond Kopa dans l’équipe.

Jacques-Alaixys Romao et ses coéquipiers l'étrennent dimanche contre Rennes.