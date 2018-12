Quand Cissé se faisait insulter au Vélodrome

Cible privilégiée des supporters marseillais, Konstantinos Mitroglou, muet depuis près de deux mois, a reçu le soutien d’un illustre attaquant passé par l’OM: Didier Drogba. "Un buteur, ça reste un buteur. Mitroglou, je l’ai vu jouer. Et c’est un vrai buteur. La confiance, c’est très important pour un attaquant. Quand on n’a pas ça... Tout change", a confié le néo-retraité sur RMC, pour "Ici c’est Willy".

Egalement présent dans l’émission, Djibril Cissé a, lui, délivré un conseil à l’attaquant grec, hué par ses propres supporters: "Je lui dirais que c’est normal. Après, c’est à lui de trouver la solution. Ou il se laisse aller et il va se faire mitrailler jusqu’à la fin de saison, ou il trouve un sursaut d’orgueil et montre que c’est un vrai buteur. Il se bat, il essaie et il tente. Il faut qu’il continue, le but va arriver et il sera lancé."

Passé par l’OM entre 2006 et 2008, l’Arlésien sait de quoi il parle. Car il a vécu des moments très difficiles lors de son aventure phocéenne. "Le public marseillais n’est pas toujours tendre. Mais je suis de là-bas, donc je connais. C’est compliqué. Moi, je l’ai même vécu en dehors du terrain. J’étais remplaçant et on m’insultait pendant les minutes de silence. C’est dur mais c’est la loi du jeu", a-t-il confié. Un épisode qui n’a toutefois pas altéré sa passion pour son club de cœur.