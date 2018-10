PSG: Tuchel "excité" avant son premier Clasico

Arrivé cet été au PSG, Thomas Tuchel vivra dimanche soir au stade Vélodrome (21h), en clôture de la 11e journée de Ligue 1, son premier Clasico face à l’OM. Une rencontre particulière qu’il aborde avec enthousiasme. "Je suis excité car c'est un match extraordinaire dans un stade et une atmosphère extraordinaires", a-t-il déclaré samedi en conférence de presse.

"C'est toujours compliqué pour Paris de jouer à Marseille, c'est un défi, a ajouté l’entraîneur allemand. Notre objectif est de gagner là-bas. Le plus important, c'est de venir avec notre qualité sur le terrain et de rester calme. Il y a également cette série de 10 victoires et nous avons l'occasion d'en enchaîner 11. Ça sera compliqué à Marseille, mais c'est notre but."