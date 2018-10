PSG: Nkunku titulaire, Diarra laissé sur le banc

Privé de Kimpembe, Kurzawa et Alves, suspendu et blessés, Tuchel avait décidé en cette fin de semaine de se passer en prime de Meunier et Thiago Silva, laissés comme Neymar au repos après la semaine internationale et avant la Ligue des champions. Par conséquent, le technicien allemand ne présente que trois défenseurs de métier dans son onze de départ contre Amiens, samedi en Ligue 1. Le trio défensif est composé de Kehrer, Marquinhos et Bernat et pourrait être épaulé par Nkunku, titulaire, si Tuchel décide de jouer à quatre en défense. Cavani, Mbappé, Draxler et Di Maria sont eux aussi présents. Attendu titulaire, Diarra démarre finalement sur le banc.