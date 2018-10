PSG-Meunier: "Mon instinct offensif ne m’a jamais quitté"

Ancien attaquant reconverti arrière droit, ou "back droit" comme on dit en Belgique, Thomas Meunier a déjà, depuis le début de saison, inscrit deux buts en Ligue 1 et un autre en Ligue des champions, à Liverpool, et délivré le même nombre de passes décisives, deux en championnat et une face à l’Etoile Rouge de Belgrade mercredi dernier pour la deuxième sortie du PSG sur la scène européenne.

"C'est une question de forme. J'ai eu un gros coup de fatigue à la reprise, puis petit à petit j'ai repris mes sensations, a-t-il déclaré mercredi lors d’une conférence de presse de la sélection belge. Après, ce sont des faits de match, être au bon endroit au bon moment. C'est très aléatoire. J'ai juste eu des occasions, mais je suis content. Ce sont des buts assez importants, qui remettent l'équipe en bonne position. Nous sommes une équipe qui fait le jeu. Le coach aime la possession. Je dois participer offensivement. Les stats ne sont pas un but en soi, mais j'aime pouvoir dire que j'ai fait un assist (une passe décisive, ndlr) ou marqué un but. Mon instinct offensif ne m'a jamais quitté."