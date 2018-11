PSG-Mbappé: "Le problème vient de nous et non du championnat"

Actuellement en stage avec l'équipe de France et présent dimanche en conférence de presse, Kylian Mbappé a été interrogé sur sa situation au PSG. S'il a soigneusement évité de répondre à une question sur les limites de sa progression en restant en Ligue 1, le Parisien a concédé que l'attitude du club en championnat n'était pas toujours la bonne.

"En Ligue 1, c’est un état d’esprit qu’il faut changer. Bien sûr, on ne va pas se mentir, on est au-dessus. Mais on doit se mettre dans la tête qu’on doit se calquer que sur nous, et non les équipes que l’on affronte", a avancé le champion du monde tricolore.

Kylian Mbappé s'est ensuite laissé aller à une comparaison avec le Barça et le Real en Liga. "En Espagne, ils ne jouent pas que des clasico ou l’Atlético de Madrid. Ils jouent aussi des équipes moins fortes mais ça ne les empêche pas de jouer à fond. Notre problème au PSG, c’est qu’à partir d’un certain score, je ne sais pas si c’est un radar ou une alerte, mais on freine un peu dans le jeu. Si on est plus constant sur 90 minutes en Ligue 1, ce sera plus facile de faire la passerelle dans les grands matches. Le problème vient de nous et non du championnat."