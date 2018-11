PSG : Mbappé, "la classe mondiale"

Dire que Kylian Mbappé a bien digéré sa mise à l'écart au coup d'envoi contre l'Olympique de Marseille est un euphémisme. Cinq jours après avoir douché les espoirs de victoire de l'OM sur une accélération supersonique, l'attaquant du Paris Saint-Germain en a fait de même avec ceux du Losc (2-1) vendredi, au Parc. Sa superbe frappe enroulée pour tromper Mike Maignan à la 70e minute, et sa passe décisive pour Neymar peu après, ont déclenché un torrent de superlatifs. Christophe Galtier, l'entraîneur des Dogues, s'est montré particulièrement élogieux à son endroit.

"Il fait partie des joueurs de classe mondiale comme Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi. Il va vite et est très fort techniquement. Il n'a pas besoin de beaucoup d'espaces pour s'exprimer. Il fait exploser tous les codes." Pour l'ancien homme fort de Saint-Etienne,, c'est une certitude, Kylian Mbappé sera "Ballon d'Or plusieurs fois". Thomas Tuchel, lui, s'est déclaré conscient d'avoir à sa disposition un "monstre" et "l'un des meilleurs joueurs dans le monde".

Cette réalisation sans doute déjà décisive dans l'obtention d'un deuxième titre consécutif en Ligue 1 pour le PSG n'est pas anodine. Il s'agissait de la 40e réalisation du champion du monde 2018 dans l'élite hexagonale. A 19 ans, 10 mois et 13 joueurs, Kylian Mbappé est devenu le plus jeune joueur à atteindre cette barre des 40 buts depuis 45 ans. Le PSG espérera forcément que cette effarante précocité se manifeste également en Ligue des champions. Mardi, à Naples, le club de la capitale aura besoin des exploits de son prodige pour survivre dans le groupe C. Une défaite au San Paolo serait sans doute synonyme d'élimination pour le PSG. Dans ce cas de figure, les records de l'ancien Monégasque ne consoleront pas grand monde dans l'entourage des Rouge et Bleu.