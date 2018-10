PSG: Mbappé et Rabiot sur le banc. Choupo-Moting titulaire

A l’heure d’aller affronter l’Olympique de Marseille pour le compte de la 11e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain se présente avec une défense remaniée. En l'absence de Thiago Silva et Kimpembe, Thomas Tuchel mise sur Meunier, Kehrer, Marquinhos, N'Soki et Bernat. Les deux latéraux pouvant être amenés à jouer plus haut.

Au milieu, Verratti, Di Maria et Draxler devraient se charger de l'organisation, tandis qu'à l'avant, Choupo-Moting devrait épauler Neymar.

La double-surprise vient donc de Mbappé et Rabiot, qui débuteront sur le banc.

Le onze parisien : Areola – Kehrer, Bernat – Verratti, Rabiot, Di Maria – Draxler, Neymar, Mbappé.