PSG-Marquinhos: "Une journée parfaite"

Le Paris Saint-Germain n'a pas été particulièrement brillant, samedi face à Amiens dans le cadre de la 10e journée, mais au final l'addition est salée pour les visiteurs battus (5-0). "C'est une journée parfaite avec le but, la bonne prestation de l'équipe, avec la victoire à la maison devant ma famille et je rentre à la maison très heureux", a déclaré Marquinhos capitaine et buteur d'un soir.

Un but inscrit suite à un corner frappé par Di Maria. Un exercice travaillé avec Zoumana Camara et qui a porté ses fruits.