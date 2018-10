PSG: Le cadeau de Tuchel à ses joueurs

Le Paris Saint-Germain a donc atteint la deuxième fenêtre internationale de la saison en étant toujours invaincu en championnat, au sortir d'une petite correction infligée à l'Olympique Lyonnais dimanche soir (5-0), en clôture de la 9e journée de Ligue 1.

Fier et satisfait des prestation et de l'investissement de ses troupes, Thomas Tuchel aurait décidé, selon les informations d'Infosport +, de faire preuve de bonté en accordant une semaine de vacances à l'ensemble de l'effectif, même si seuls les joueurs non retenus en équipe nationale pourront évidemment en bénéficier.