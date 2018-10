Débarqué au PSG à l’été 2012, Marco Verratti a disputé face à l’Olympique de Marseille (0-2), dimanche, son 250e match avec le club de la capitale.

Dans l’effectif actuel, seuls Edinson Cavani (256) et Thiago Silva (252) ont disputé plus de matches avec Paris. Il n’est toutefois que 23e au classement des joueurs les plus capés dans l’histoire du club. Un classement dominé par Jean-Marc Pilorget avec 435 matches.