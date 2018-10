PSG-Kehrer: "Un niveau au-dessus"

Débarqué cet été au PSG, Thilo Kehrer connaît des débuts difficiles dans la capitale malgré une entrée en jeu prometteuse face à l’Olympique Lyonnais, dimanche, après l’expulsion de Presnel Kimpembé. Interrogé par Goal Allemagne, le jeune défenseur allemand est revenu sur ses premiers mois chez les champions de France.

"Par rapport à la compréhension du jeu et tous les talents qu'il y a, c'est un niveau au-dessus de Schalke et cela demande un véritable processus d'apprentissage de ma part", a-t-il expliqué, se montrant néanmoins confiant pour la suite: "Cela va de mieux en mieux. Bien sûr, il faut un peu de temps pour assimiler toutes les techniques d'entrainement, mais je réalise qu'à chaque séance j'apprends et je m'améliore très rapidement."