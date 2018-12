PSG: Cavani et Verratti envoyés sur le banc

Titulaires mercerdi soir, contre Liverpool en Ligue des champions (2-1), Cavani et Verratti sont envoyés sur le banc dimanche à Bordeaux. Pour ce match de la 15e journée de Ligue 1, Thomas Tuchel a également décidé de laisser Kimpembe et Buffon sur le banc, ces quatre changements au profit d'Aréola, N'Soki, Draxler et Alves. Incertains, Neymar et Mbappé sont bien titulaires.

Du côté des Girondins de Bordeaux, Eric Bedouet retrouve son onze-type pour la réception du leader, lui qui avait aligné une équipe-bis contre le Slavia Prague (2-0), jeudi en Ligue Europa. Briand, Karamoh, Kamano, Plasil, Otavio et Sankharé retrouvent tous une place de titulaire.