PSG: Cavani et Diaby titulaires à Monaco

Remplaçant à Naples, mardi soir en Ligue des champions (1-1), Edinson Cavani retrouve le onze du Paris Saint-Germain dimanche soir, à l'occasion d'un déplacement à Monaco en Ligue 1 (13e journée). L'Uruguayen démarre avec Neymar et Kylian Mbappé dans le 3-4-3 parisien, qui voit les titularisations d'Alphonse Aréola, Moussa Diaby, Christopher Nkunku et Adrien Rabiot. Angel Di Maria, Marco Verratti et Thomas Meunier, autres entres, sont remplaçants.

Du côté de l'AS Monaco, Thierry Henry doit faire avec une pléiade d'absences et présente un onze bricolé avec notamment Benjamin Henrichs et Benoît Badiashile en défense, Pelé au milieu ou encore Sofiane Diop en attaque.