PSG: Al-Khelaïfi l’avait prévu pour Mbappé

Auteur d’un quadruplé face à l’Olympique Lyonnais (5-0), dimanche en clôture de la 9e journée, Kylian Mbappé a été le héros de la belle soirée parisienne au Parc des Princes. Ce qui n’a pas étonné son président Nasser Al-Khelaifi.

"Avant le match, je lui ai dit: 'Allez, c'est ton match !' Il a finalement planté quatre buts. C'est pas mal. Il aurait pu marquer plus, mais je suis très fier de lui. Seuls les plus grands joueurs réussissent cela", a ainsi raconté auprès de L’Equipe le dirigeant parisien, heureux de pouvoir compter sur la MCN. "Entre Neymar, Cavani et lui, nous avons vraiment des joueurs qui se battent pour le Ballon d'Or", a-t-il ajouté.

Le président du PSG a par ailleurs dit toute sa fierté de voir les champions de France aligner une neuvième victoire pour démarrer la saison. Du jamais-vu dans l’histoire de la Ligue 1. "Je suis fier de mes joueurs, de mon staff. Établir ce record de neuf victoires en neuf matches, c'est génial pour l'histoire du PSG", a-t-il lancé.