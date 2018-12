Premier accroc pour le PSG

Assuré d’être champion d’automne depuis ce samedi, après le nul du Losc contre l’OL (2-2), le PSG n’a pas enchaîné sur une 15e victoire en autant de journées de Ligue 1, dimanche, sur le terrain de Bordeaux. Neymar et ses coéquipiers ont été bousculés par les Girondins et sont finalement repartis du Matmut-Atlantique avec un seul point (2-2). Le record historique, au sein des cinq grands championnats européens, est donc stoppé à 14 victoires consécutives pour débuter une saison.

La formation de Thomas Tuchel a certes mené à la marque à deux reprises, avec une ouverture du score signée Neymar (34e), d’une reprise sur un centre de Dani Alves, puis d’un contre conclu par Kylian Mbappé (66e), mais n’a jamais enfoncé le clou. Les deux stars offensives du PSG ont semblé fatiguées et le Brésilien est sorti avant l’heure de jeu, victime d’une rechute à l’adducteur. Malgré tout, les Parisiens ont eu des opportunités, mais Angel Di Maria a trouvé le poteau (45e+3) et la transversale (71e), alors que Neymar aurait dû bénéficier d’un penalty avant la mi-temps (45e+3). Quant à Edinson Cavani, il a contemplé ses coéquipiers depuis le banc de touche jusqu'au bout...

"Bordeaux a fait le match qui fallait"

"On a essayé de mettre un maximum d'engagement mais on a manqué de réalisme devant. A l'inverse, Bordeaux a su concrétiser ses occasions. Le nul me semble toutefois mérité et Bordeaux a fait le match qui fallait", a ainsi réagi Marquinhos après la rencontre, sur Canal+. A la mi-temps, Stanley Nsoki, titularisé dans une charnière à trois, analysait bien les difficultés de son équipe: "Parfois, on se complique un peu la tâche. (…). Ils posent beaucoup de problèmes, leurs attaquants proposent pas mal de choses dans la verticalité".

Effectivement, Les Bordelais ont eu le mérite de défendre de manière très compacte et surtout de s’appliquer à la relance pour annihiler les temps forts adverses. Ils ont été récompensés en début de seconde période, grâce à une reprise de Jimmy Briand (53e). Puis, de nouveau menés au score, ils sont partis à l’abordage et Andreas Cornelius, tout juste entré en jeu, a battu Thiago Silva de la tête pour le 2-2 (85e). Après son match fantastique face à Liverpool mercredi, le capitaine brésilien rentrera cette fois-ci tête basse à Paris.