Pour Garcia, "ce n’est pas admissible"

"Quatre défaites de suite, pour l’OM, ce n’est pas admissible." Rudi Garcia a beau froncer les sourcils, Marseille reste pourtant bel et bien sur cette dramatique série avant d’accueillir Dijon, dimanche au Vélodrome. Une équipe bourguignonne qui, elle, n’a plus gagné en championnat depuis… le 25 août. Difficile, donc, de trouver un meilleur adversaire pour se relancer. Mais les Olympiens, désormais éliminés de la Ligue Europa, ont tellement perdu confiance en eux qu’ils se méfient de tout le monde. "Ils ne sont pas bien en point en ce moment, mais nous non plus", tremble ainsi l’entraîneur phocéen.

Si sa suspension le privera de cette rencontre, qu’il vivra en tribune, Rudi Garcia sera très attentif au comportement de ses joueurs. Et pas seulement des défenseurs, même s’ils ont encore accumulé les erreurs jeudi face à la Lazio Rome (1-2). "A force de vouloir serrer les boulons derrière, on en oublie de marquer des buts, râle-t-il. Bien sûr que c’est plus facile de gagner sans en prendre, mais on ne va pas se focaliser là-dessus. Il faut qu’on garde confiance. On reste sur une série très frustrante mais quand on joue tous les trois jours, on n’a pas le temps de mettre la tête dans le sable quand on perd."

Payet: "C’est plutôt emmerdant"

Pour lui, "emballer le match, mettre de l’envie et des buts" seront les clés face aux Dijonnais. Car une mauvaise entame risquerait de braquer un public déjà à bout de nerfs. "Les supporters ont le droit de ne pas être contents après quatre défaites, estime Dimitri Payet. Il faut que la réussite tourne et une victoire pour que ça reparte et ne pas prendre trop de retard sur l’objectif qu’on s’est fixé." A savoir le podium, qui est à six longueurs. Mais vu ses récentes prestations, avec d’énormes lacunes en attaque comme en défense, l’OM a-t-il raison d’annoncer qu’il vise toujours la Ligue des champions en 2019 ?

"Aujourd’hui, beaucoup de nos adversaires nous craignent moins et c’est plutôt emmerdant, concède le milieu offensif et capitaine des Ciel et Blanc. Mais on a l’équipe pour faire mieux et on se doit de le faire. Quand on regarde notre saison, on est en dents de scie et on est peut-être plus prenables, mais on va essayer d’inverser cette tendance, et ça commence dès demain. J’ai confiance en ce groupe, on a de la qualité, il nous manque juste un peu de confiance et d’efficacité." Et de caractère, également. Si solides mentalement l’an passé, les Marseillais sont d’une fébrilité parfois affligeante cette saison.

"Quand on prend un but, on a tendance à baisser la tête, c’est peut-être la dynamique qui veut ça…, admet Dimitri Payet. Mais quand c’est le cas, il faut qu’on comprenne que ce n’est pas fini. C’est un point sur lequel il faut travailler." L’idéal étant, bien évidemment, de prendre l’avantage rapidement pour se rendre le match plus facile. "Il serait temps qu’on ouvre le score dans ces matches-là, affirme ainsi Rudi Garcia. Et si on n’arrive pas à prendre moins de buts, il faut retrouver cet allant qui nous permettait d’en marquer. Après, si on est pourri et qu’on gagne les matches, ça m’intéresse aussi."