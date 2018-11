Payet tire la sonnette d'alarme

La page du Clasico n’est pas encore complètement tournée pour Dimitri Payet. Alors que l’OM s’est une nouvelle fois cassé les dents sur le PSG, comme à chaque confrontation face à son rival depuis novembre 2011, le capitaine marseillais revient, à froid, sur ce match dans le journal L’Equipe. Avec fierté et frustration. "On a joué avec nos armes, on a essayé pendant plus d'une heure de mettre en difficulté cette équipe de Paris, explique-t-il. On a montré un visage cohérent. Cela ne s'est pas joué à grand-chose, encore une fois, mais je ne pense pas que nous ayons à rougir de notre prestation."

Utilisé en "faux n°9" par Rudi Garcia, un rôle inhabituel pour lui, le meneur de jeu estime que le plan phocéen a "fonctionné". La rencontre a basculé lorsque Kylian Mbappé, puni par Thomas Tuchel au coup d’envoi, est entré en jeu. "Cela nous a surpris (qu’il soit remplaçant), admet-il. Cela m'a même plus inquiété qu'autre chose: quand on fait un match comme le nôtre, qu'on donne tout ce qu'on a à donner, que vous êtes entamés et que Kylian entre, ce n'est plus du tout la même rencontre. J'aurais préféré l'avoir dès le début. Le prendre en cours de route, c'est peut-être ce qu'il y a de pire."

"On est sur courant alternatif"

Cette défaite oblige les Ciel et Blanc à réagir contre Montpellier, dimanche en clôture de la 12e journée de Ligue 1. Une formation héraultaise troisième, qui compte trois points d’avance sur eux. S’il estime que la saison est "encore très longue", Dimitri Payet tire tout de même déjà la sonnette d’alarme. "Si tout le monde n'est pas à son niveau, on ne remplira pas les objectifs, prévient-il, jugeant le début de saison trop "aléatoire" à son goût. On est sur courant alternatif. On doit gagner en régularité, dans nos matches, dans nos résultats, enclencher une grosse série de victoires ou d'invincibilité."

"On gérait mieux nos rencontres la saison dernière, déplore-t-il. Un match réussi serait un mix d'OM-Paris, où on était cohérent défensivement, et de notre capacité à marquer à tous les matches, ou presque. Le plan offensif est une de nos forces, on sait qu'on peut marquer à tout moment. On doit progresser sur le bloc défensif, c'était l'un de nos points forts la saison dernière. Cette année, on a pris beaucoup de buts. Je ne vise pas les quatre de derrière et le gardien. Il faut qu'on retrouve de la maturité, qu'on mette de l'intensité quand il faut, là où il faut." A la Mosson, par exemple.