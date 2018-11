Paris assomme Monaco et la Ligue 1

On a assisté à des matches amicaux bien plus intenses que la rencontre dominicale entre Monaco et PSG à Louis-II. Il serait certes mensonger d’écrire que le duel entre le monstre vorace de la Ligue 1 et l’équipe la plus en crise n’était pas hautement déséquilibré avant son coup d’envoi. D’autant plus avec une formation monégasque privée d'une quinzaine éléments. Mais le manque d’investissement collectif des deux acteurs du match fut plutôt déconcertant.

S’il fallait retenir une scène pour illustrer ce propos, le corner parisien de la 8e minute ferait figure de bon témoin. Alors que le score n’était que de 1-0, Neymar, Julian Draxler et Moussa Diaby ont pu tranquillement échanger dans la surface, sans aucune pression, avec finalement un tir au-dessus du jeune Parisien. Sans jamais chercher à bousculer le PSG, l’équipe bricolée par Thierry Henry a regardé son bourreau l’exécuter. Une faillite collective, sans aucun doute catastrophique pour le moral, qui s’est couplée à deux nouvelles blessures: celles de Nacer Chadli et de son remplaçant Jordi Mboula.

13 - 13 des 14 équipes à avoir compté 7 points ou moins après 13 matches en Ligue 1 au 21e siècle ont été reléguées en fin d’exercice. La seule exception étant Ajaccio en 2011/12 (16e au final). Urgence. #ASMPSG pic.twitter.com/34DNLRC2Yx — OptaJean (@OptaJean) 11 novembre 2018

Le cauchemar de Sidibé

Désabusé devant son staff, Henry retiendra davantage le contenu de ce non-match que son absence de succès depuis qu’il a remplacé Leonardo Jardim (deux nuls, quatre défaites). Face à un PSG qui a joué en marchant, les Monégasques ont par ailleurs vu Djibril Sidibé craquer totalement, lui le cadre, lui le champion du monde. Sa mauvaise relance et son mauvais alignement ont d'abord permis à Edinson Cavani de marquer ses deux premiers buts de la rencontre, servis plus ou moins volontairement par Neymar et Diaby (5e, 12e).

Le cauchemar de Sidibé s’est poursuivi en deuxième période avec un nouvel alignement coupable et une faute dans la surface sur Kylian Mbappé. Cavani, encore servi par Diaby (54e), et Neymar, sur penalty (64e), n'ont pas manqué l'occasion d'alourdir le score pour valider cette treizième victoires de suite: un record en Ligue 1, jusque-là co-détenu avec... Monaco (2016-2017). En deux ans, le paysage footballistique français a bien changé...