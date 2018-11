OM, une défense aux abois

L’embellie aura été de courte durée à Marseille. Une semaine après s’être félicités de n’avoir encaissé que deux buts face au PSG (2-0), les hommes de Rudi Garcia sont en effet retombés dans leurs travers à Montpellier, dimanche, en clôture de la 12e journée, recevant une correction qui n’est pas sans rappeler la déroute vécue à Lille (3-0) en septembre.

Particulièrement remonté à l’issue de la rencontre, l’entraîneur marseillais a pointé du doigt le "laxisme" et le "manque d’efforts" de ses hommes, regrettant "trois buts encaissés sur des erreurs". Et de Steve Mandanda, guère inspiré sur l’ouverture du score de Gaëtan Laborde, à Kevin Strootman, trop spectateur sur le troisième but signé Paul Lasne, en passant par Jordan Amavi, qui perd deux ballons dans la surface sur le deuxième but montpelliérain, ou Adil Rami et Boubacar Kamara, tout aussi fautifs sur les deux buts de l’ancien Bordelais, aucun joueur olympien n’a échappé à la faillite collective des Phocéens.

Une faillite qui vaut à l’OM de totaliser 21 buts encaissés depuis le début de saison. Du jamais-vu à Marseille depuis 34 ans et l’exercice 1984-85 que les Provençaux avaient terminé à la 17e place. Après 12 journées, il n’y a d’ailleurs que Guingamp, lanterne rouge du championnat et corrigé 5-0 par Nantes ce dimanche, à faire pire que les Olympiens avec 24 buts encaissés. Un constat accablant pour les hommes de Rudi Garcia.