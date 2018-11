OM-Thauvin: "Jouer en équipe de France m'a fait beaucoup de bien"

Florian Thauvin ne voulait pas tirer la couverture à lui dimanche, après son triplé offrant la victoire à l'OM sur la pelouse d'Amiens (1-3, 14e journée de Ligue 1). "C'est une bonne performance collective, même si c'est moi qui ai réussi à être décisif, résume-t-il ainsi sur Canal+. Je suis très attiré par le but, j'aime marquer, mais je suis un joueur de couloir qui fait aussi des passes décisives." Thauvin estime que son passage en sélection n'y est pas étranger, lui qui a remplacé Kylian Mbappé en première période contre l'Uruguay (victoire 1-0 en amical): "Jouer en équipe de France me tient à cœur, ça m'a fait beaucoup de bien et je l'ai démontré."