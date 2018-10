Florian Thauvin, blessé au talon, est bien absent pour le déplacement de l'OM à Nice (dimanche, 21 heures). Rudi Garcia devra aussi se passer de Luiz Gustavo et Lucas Ocampos, suspendus. Clinton Njie et Rolando sont toujours blessés mais Morgan Sanson et Jordan Amavi font leur retour.

Les 19 marseillais à Nice : Pelé, Mandanda ; Sakai, Abdennour, Caleta-Car, Sarr, Rami, Hubocan, Amavi ; Kamara, Sertic, Strootman, Lopez, Radonjic, Sanson, Chabrolle ; Payet, Germain, Mitroglou