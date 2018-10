OM: Strootman peste contre l’arbitrage

Kevin Strootman l’avais mauvaise à l’issue de la rencontre face au PSG. La faute à la nouvelle défaite concédée par les Olympiens (0-2) et surtout à l’erreur d’arbitrage commise par Monsieur Bastien en toute fin de match, l’arbitre vosgien sifflant à tort une faute de l’international néerlandais contre Marquinhos sur un coup franc. Et ce alors qu’à la fin de l’action, Kostas Mitroglou se retrouvait en position idéale pour égaliser.

"La vidéo parle d'elle-même. Il y a le VAR et il faut l'utiliser. Je ne fais pas de faute. Sur des rencontres comme ça, ce sont des décisions qui changent un match", a ainsi pesté l’ancien Romain, satisfait de la prestation des Marseillais. "On s'est battus et on a fait tout ce qu'on pouvait pour aller chercher un point. Il faut qu'on continue comme ça", a-t-il en effet ajouté.