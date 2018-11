OM: Rolando savoure

Rolando a forcément apprécié. Pour son grand retour en Ligue 1 après plus de six mois d’absence suite à une rupture du tendon d’Achille, l’Olympique de Marseille l’a en effet emporté 3-1 à Amiens en clôture de la 14e journée.

Une victoire qui doit évidemment beaucoup à Florian Thauvin, auteur d’un triplé en Picardie. "L’équipe a répondu présent. On était mené, ce n’était pas facile mais on est revenu avec un grand Flo et une grande équipe, a ainsi commenté l’international portugais au micro de Canal+. Si on continue comme ça, sur le bon chemin, on va y arriver."