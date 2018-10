OM: Rami voudrait un avant-centre "méchant"

Lorsqu'on lance Adil Rami sur le manque de n°9 d'envergure à l'OM, dans la foulée du choc perdu contre le PSG (0-2, 11e journée de Ligue 1), le défenseur central essaie d'abord de ménager ses partenaires. Mais très vite... "Avoir quelqu'un de méchant qui fait peur à la défense, c'est toujours plus important, c'est mieux, concède-t-il sur Canal+. Mais sur ce match, même sans attaquant, on a eu des occasions. On n'a pas à rougir." Rami a aussi adoré l'ambiance: "C'était extraordinaire, magnifique, la plus belle de toute ma carrière. C'est pour ça que j'ai le sourire."