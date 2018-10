OM-Payet: "Il y a eu des discussions"

S’il avait été particulièrement critique après la prestation de l’OM à Lille (défaite 3-0), Dimitri Payet avait noté des progrès dans l’état d’esprit affiché par ses coéquipiers quatre jours plus tard après le match nul contre Limassol en Ligue Europa (2-2).

Dimanche, à l’issue de la victoire des Olympiens devant Caen au Vélodrome (2-0), le capitaine phocéen ne cachait pas son enthousiasme, tout en concédant quelques mises au point en interne. "Il y a eu des discussions, bien évidemment. Mais ce ne sont pas des discussions sous tension, ce sont des discussions pour se dire les choses…"

Et d’ajouter: "Ce sont des discussions pour avancer, pas pour critiquer les partenaires ou les recrues. Au contraire, on est soudés et c’est ce qui fait notre force. On sait qu’on a des choses à améliorer mais sur le plan collectif."