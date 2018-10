OM: Mitroglou et Germain sur le banc contre Paris

Rudi Garcia tente un coup tactique ce dimanche soir pour le très attendu OM-PSG de la 11e journée de Ligue 1. Très peu en vue cette saison, les attaquants de pointe que sont Germain et Mitroglou sont relégués sur le banc, au profit d’un Payet qui s’apprête à jouer en faux n°9 avec Thauvin et Ocampos à ses côtés. Le tout dans un 4-3-3 qui au milieu de terrain verra les Strootman, Luiz Gustavo et Sanson faire équipe.

Le onze de départ marseillais: Mandanda – Sarr, Rami, Kamara, Amavi – Sanson, Strootman, Luiz Gustavo – Thauvin, Payet, Ocampos.