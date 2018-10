OM-Mandanda: "On avait besoin de ne pas prendre de but"

Steve Mandanda n’a pas boudé son plaisir sur l’antenne de beIN SPORTS après la victoire de Marseille sur Caen, ce dimanche, pour le compte de la 9e journée de Ligue 1 (2-0).

"On avait besoin de gagner, besoin de ne pas prendre de but aussi. On a eu de la réussite sur la fin mais dans les situations comme ça, c'est important d'être solide et de gagner", dixit le portier phocéen, faisant allusion là au but refusé aux Normands après consultation de la VAR.

"La première consigne, c'était d'avoir un maximum de possession de balle, de les faire courir et puis on savait qu'à un moment donné on allait avoir l'ouverture, poursuit le gardien international. Après, c'est sûr, quand on ne prend pas de but, c'est plus facile de gagner les matches."