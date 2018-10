OM-Mandanda: "Être à 200% face au PSG"

Vainqueur à Nice dimanche soir (0-1), l’Olympique de Marseille se repositionne à la quatrième place du classement, à une semaine du choc face au Paris Saint-Germain au Vélodrome.

"On est lucides, on sait très bien que ça va être compliqué, et que Paris domine complètement ce championnat, a confié Steve Mandanda sur Canal+. Maintenant, sur un match, tout est possible. L’année dernière, on est passés près d’un exploit. Ça va être compliqué, il faudra être à 200%, ne pas commettre d’erreurs et jouer à fond les coups qu’on aura à jouer."