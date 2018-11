OM-Luiz Gustavo: "On n’est pas bien du tout"

Corrigé 3-0 par Montpellier, dimanche, en clôture de la 12e journée, l’Olympique de Marseille n’est pas pour autant en crise à en croire Luiz Gustavo. Le milieu brésilien admettait néanmoins à l’issue de la rencontre la mauvaise passe de l’OM.

"Nous devons donner tout sur le terrain. On continue à faire toujours les mêmes erreurs, ce qui ne nous met pas en situation de progresser. Ce n'est pas une crise, mais on n'est pas bien du tout", a ainsi confié l’ancien Bavarois, qui espère une réaction collective.

"On a tous besoin de s'améliorer, sinon on va vivre une saison difficile. On a la qualité pour changer cette situation. On s'en sortira si on reste ensemble", a-t-il en effet ajouté.