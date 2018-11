OM: Germain en pointe à Montpellier

Montpellier et Marseille se disputent une place sur le podium ce dimanche soir en clôture de la 12e journée de Ligue 1.

Rudi Garcia bénéficie d'un groupe au complet et retrouve une option offensive plus classique par rapport à la défaite contre le PSG avec Valère Germain titulaire en attaque. Remplaçant, Lucas Ocampos fait les frais de ce retour puisque le milieu de terrain formé par Luiz Gustavo, Kevin Strootman et Morgan Sanson est maintenu. Toute comme la défense olympienne. Dimitri Payet et Florian Thauvin débutent également. A noter que la recrue Nemanja Radonjic assistera au match en tribune.

Du côté héraultais, Pedro Mendes est suspendu. Nicolas Cozza prend place dans la défense à cinq tout comme Paul Lasne, aligné au poste de latéral gauche. En attaque, Gaëtan Laborde et Andy Delort seront soutenus par Florent Mollet.