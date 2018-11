OM-Garcia: "Thauvin est revenu à son meilleur niveau"

Rudi Garcia a particulièrement apprécié la prestation de Florian Thauvin, buteur à trois reprises dimanche soir lors du match de clôture de la 14e journée de L1 entre Amiens et l’OM (1-3).

"Concernant Flo, je le sentais déjà depuis le match face à la Lazio. Il est revenu à son meilleur niveau, il n'a plus de problème physique. C'est un de nos très bons attaquants, mention particulière à lui, même si j'ai aimé le jeu offensif de l'équipe car il ne faut pas oublier qu'on a marqué trois buts", dixit le coach olympien, ainsi relayé sur le site officiel du club.

"On a aussi frappé la barre. Gurtner a arrêté un penalty et aussi fait des arrêts dans le jeu, poursuit l’ancien technicien romain. Offensivement, on a été bons. J'avais un peu peur qu'a 1-0, cette équipe d'Amiens prenne confiance mais on a su l'éteindre et c'est une qualité de notre part."