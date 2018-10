OM: Garcia sous le charme de Mbappé

A la veille du Clasico entre l’OM et le PSG, dimanche soir au Vélodrome, Rudi Garcia a dit tout le bien qu’il pensait de Kylian Mbappé. "C’est un joueur hors norme. S’il continue sur cette lancée, il deviendra l’un des meilleurs joueurs de la planète. Peut-être l’est-il déjà", a-t-il déclaré en conférence de presse.

"Il est parti sur des bases importantes, on l’a vu aussi en équipe de France. Depuis qu’il a commencé à Monaco, il ne fait que progresser, a ajouté l’entraîneur marseillais, sous le charme du prodige parisien. C’est un plaisir de le voir évoluer dans le championnat de France et j’espère qu’il y restera le plus longtemps possible."