OM-Garcia: "Ma prolongation ? On est d'accord à 99%"

Malgré le début de saison en demi-teinte de l'Olympique de Marseille, déjà battu à trois reprises en Ligue 1 et à la peine en Ligue Europa (1 point sur 6), Rudi Garcia devrait prolonger très rapidement son contrat avec le club phocéen.

"Sur le principe, on est OK depuis très, très longtemps, depuis des mois, a confié l'ancien coach du Losc sur RMC. Après, c’est une question de détails, ça va venir tranquillement. Incessamment sous peu, ça va se concrétiser. Ce sera une grande joie pour moi et un honneur pour moi de continuer. On est d’accord à 99%, ça va se faire. Je promets du travail et de la sueur."

Garcia est en poste depuis octobre 2016. Son actuel contrat s'achève à la fin de saison.