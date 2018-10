OM-Garcia: "Les chiffres disent qu’on a fait jeu égal avec le PSG"

Remonté après l’arbitre de la rencontre, la faute à une faute imaginaire sifflée contre Kevin Strootman alors que l’OM était en bonne position pour égaliser, Rudi Garcia a néanmoins apprécié la prestation de ses troupes, dimanche, face au PSG.

"Il y a le score et le contenu. Les chiffres disent qu’on a fait jeu égal avec le PSG.Je pense que le score n’est pas logique, a ainsi confié l’entraîneur marseillais en conférence de presse. Tactiquement, on a très bien répondu à cette équipe, à leur système de jeu. Mais contre ce genre d’équipe, il faut un peu de réussite et on n’en a pas eu. Je dois juste féliciter mes joueurs, ils ont fait le match que j’attendais d’eux."