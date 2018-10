OM-Garcia: "Ce n’est pas si mal que ça"

Corrigé le week-end dernier par Lille (3-0) et contraint au match nul, jeudi, par Limassol (2-2) en Ligue Europa, l’Olympique de Marseille a profité de la visite de Caen lors de la 9e journée de Ligue 1 pour renouer avec la victoire (2-0). Rudi Garcia ne boudait pas son plaisir à l’issue de la rencontre.

"Sur le nombre de points, il nous en manque deux. On paie un peu la défaite à Nîmes, plus qu'autre chose, mais on est là, on est troisième, c'est que ce n'est pas si mal que ça", a-t-il expliqué dans des propos relayés par France Bleu.

Et l’ancien milieu de terrain n’avait que du bien à dire de ses troupes. "Le duo de milieu de terrain Luiz Gustavo-Kevin Strootman a été énorme dans le travail défensif et dans les sorties de balle. Le retour d'Adil Rami ne suffit pas à expliquer le bon match en défense, Bouba Kamara a été très bien à côté, mais Adil a été sobre et efficace, il a apporté son expérience et son physique. Ce sont des matches de cette veine qu'on attend de sa part", a-t-il également apprécié.