OM-Eyraud: "L'ambiance était volcanique"

Remonté contre l'arbitrage de M. Bastien et ce jugement très litigieux sur le but refusé à Mitroglou, en fin de match dimanche lors d'OM-PSG (0-2, 11e journée de Ligue 1) après une faute sifflée contre Strootman face à Marquinhos, Jacques-Henri Eyraud a aussi souligné la belle prestation de son équipe. Et pas seulement: "Chapeau aux joueurs et au public, le plus beau de France, lâche le président olympien à L'Equipe. L'ambiance était volcanique, merci pour tout. Le PSG a un budget quatre fois supérieur au nôtre, et pourtant les deux équipes se valaient."