OL: Tousart n'en peut plus du Genesio-bashing

Souvent au cœur des critiques à Lyon, l'entraîneur de l'OL Bruno Genesio (52 ans) peut compter sur le soutien constant de son président, Jean-Michel Aulas, mais aussi de ses joueurs. Le capitaine de l’OL, Lucas Tousart, est ainsi monté au créneau pour défendre son coach.

« Tout ça c’est un peu dérangeant, mais c’est surtout dérangeant pour lui. On a vu par le passé, et depuis qu’il est en fonction, qu’on a toujours eu de très bons résultats à la fin de chaque saison, explique le joueur de 21 ans à Foot Mercato. Donc je pense que son travail n’est pas forcément reconnu à la hauteur de ce qu’il fait avec nous. »

« Pour que ceux qui le critiquent s’en rendent vraiment compte, il faudrait qu’ils viennent voir ce qu’il fait avec nous tous les jours à l’entrainement, poursuit celui qui vient de prolonger avec les Gones jusqu'en 2023. Et là, peut-être que leur avis changerait. Parce que de l’extérieur, c’est facile de critiquer. Nous, les joueurs, on est au centre et on sait pourquoi on le soutient. Parce qu’il est derrière nous, et que c’est un coach qui est capable de faire progresser ses joueurs, d’en tirer le meilleur. »

L’Olympique lyonnais de Bruno Genesio affronte le PSG ce dimanche (21h), en match de clôture de la 9e journée de Ligue 1.