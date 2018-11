Rafael, bêtement expulsé à la 70e minute d'OL-ASSE (1-0, 14e journée de Ligue 1) pour un tacle inconsidéré les deux pieds décollés dans une zone anodine, ne se démonte pas (sur Canal+ Sport): "Dans le football, on fait des tacles ! Il n'y a même pas faute ! J'ai déjà regardé 10 fois l'action. Si on voit bien le ralenti par l'avant, on voit que je ne touche que le ballon." Le Brésilien avait déjà dit à l'arbitre, juste après le carton rouge, qu'il n'y avait selon lui "même pas faute".